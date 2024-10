Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 16:30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024)DEL 25 OTTOBREORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA A1NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE ABBIAMO 2 KM DI CODA CON TENDENZA ALL’AUMENTO TRA IL NODO A1/A24TERAMO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD IN DIREZIONE DI NAPOLI. I MEZZI COINVOLTI SI TROVANO TRA LA CORSIA DI EMERGENZA E QUELLA DI MARCIA, RACCOMANDIAMO DUNQUE DI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE. E CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO CODE A TRATTI A PARTIRE DALLAFIUMICINO SINO ALLA TUSCOLANA; CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA TRIONFALE E A24TERAMO. E PROPRIO SULLA A24, SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO. SULLAFIUMICINO, CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.