Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 16:30
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 15 : 30 - VIABILITÀ DEL 25 OTTOBRE 2024 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA ROMA ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 12 : 30 - VIABILITÀ DEL 25 OTTOBRE 2024 ORE 12.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E IN ESTERNA TRA ARDEATINA E ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 11 : 30 - VIABILITÀ DEL 25 OTTOBRE 2024 ORE 11.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO TUTTO SOMMATO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE, RACCOMANDIAMO TUTTAVIA ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 10 : 30 - VIABILITÀ DEL 25 OTTOBRE 2024 ORE 10.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E ROMANINA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA ... (Romadailynews.it)