Lapresse.it - Usa: WP non appoggerà nessun candidato alle presidenziali

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Milano, 25 ott. (LaPresse) – Il Washington Post (WP) annuncia che nonné Kamala Harris né Donald Trump nelle elezioniUsa di novembre. “Il Washington Post nonalcunalla presidenza in queste elezioni. Né ina elezione presidenziale futura. Stiamo tornandonostre origini di non appoggiare i candidati”, si legge in una nota dell’editore pubblicata sul sito, con il titolo ‘Opinione – sull’endorsement politico’.