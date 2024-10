Unifil: «L’esercito israeliano ha sparato contro dei caschi blu costringendoli a ritirarsi» (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’Unifil afferma che il 22 ottobre scorso L’esercito israeliano ha aperto il fuoco contro una delle loro postazioni vicino al villaggio di Dhayra, nel sud del Libano. Secondo quanto raccontato dal contingente delle Nazioni Unite in una nota, i caschi blu, in servizio presso un posto di osservazione permanente vicino a Dhayra, stavano osservando i soldati dell’Idf che conducevano operazioni di sgombero delle case nelle vicinanze. Dopo essersi resi conto di essere monitorati, le Idf hanno aperto il fuoco e i soldati si sono ritirati per evitare di essere colpiti, afferma l’Unifil. Lettera43.it - Unifil: «L’esercito israeliano ha sparato contro dei caschi blu costringendoli a ritirarsi» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’afferma che il 22 ottobre scorsoha aperto il fuocouna delle loro postazioni vicino al villaggio di Dhayra, nel sud del Libano. Secondo quanto raccontato dal contingente delle Nazioni Unite in una nota, iblu, in servizio presso un posto di osservazione permanente vicino a Dhayra, stavano osservando i soldati dell’Idf che conducevano operazioni di sgombero delle case nelle vicinanze. Dopo essersi resi conto di essere monitorati, le Idf hanno aperto il fuoco e i soldati si sono ritirati per evitare di essere colpiti, afferma l’

Cisgiordania - bambino di 11 anni ucciso dall’esercito israeliano con un colpo di fucile al petto mentre stava per lanciare un sasso contro la Jeep - VIDEO - Nel video si vede il bambino correre in strada e alzare il braccio per lanciare un sasso contro la Jeep dell'Idf, quando proprio in quel momento viene colpito al petto da un proiettile Il ministero della Sanità dell’Autorità palestinese ha ... (Ilgiornaleditalia.it)

Financial Times : “Soldati Unifil colpiti : si sospetta l’utilizzo di fosforo bianco da parte dell’esercito israeliano” - Non è la prima che a Israele viene imputato l’utilizzo di fosforo bianco: è successo un anno fa per Gaza e anche nel dicembre del 2023 per il sud del Libano. Oggi il Financial Times parla di un rapporto riservato che è stato visionato in cui si ... (Ilfattoquotidiano.it)

Bambino di 11 anni ucciso dall’esercito israeliano in Cisgiordania per aver lanciato un sasso contro una jeep : il video - Il ministero della Sanità dell’Autorità palestinese ha denunciato la morte di un bambino di 11 anni, colpito dall’esercito israeliano durante un’operazione militare nella città di Nablus, in Cisgiordania. Il bambino, identificato come Abdullah ... (Ilfattoquotidiano.it)

“L’esercito israeliano ha deliberatamente demolito una torre d’osservazione di Unifil in Libano. Violazione del diritto internazionale” - L’esercito israeliano ha “deliberatamente” demolito una “torre di osservazione” di Unifil in Libano. Lo denuncia la Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in un comunicato. “Oggi – si legge – un bulldozer dell’Idf ha deliberatamente demolito ... (Ilfattoquotidiano.it)