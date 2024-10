Uncharted: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di venerdì 25 ottobre 2024) Uncharted: trama, cast e streaming del film su Italia 1 Questa sera, venerdì 25 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Uncharted, film del 2022 diretto da Ruben Fleischer. La pellicola, con protagonisti Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas, è l’adattamento cinematografico dell’omonima serie di videogiochi, a cui fa da prequel. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama I fratelli Nathan e Sam Drake vengono catturati dalla sicurezza per aver cercato di rubare la prima mappa realizzata dopo la spedizione di Magellano. Poiché questo è il terzo reato di Sam, l’orfanotrofio che ospita entrambi i ragazzi butta fuori Sam e lo costringe a stare altrove, lontano da Nate. Tpi.it - Uncharted: tutto quello che c’è da sapere sul film Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 25 ottobre 2024): trama, cast e streaming delsu Italia 1 Questa sera, venerdì 25 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondadel 2022 diretto da Ruben Fleischer. La pellicola, con protagonisti Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas, è l’adattamento cinematografico dell’omonima serie di videogiochi, a cui fa da prequel. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama I fratelli Nathan e Sam Drake vengono catturati dalla sicurezza per aver cercato di rubare la prima mappa realizzata dopo la spedizione di Magellano. Poiché questo è il terzo reato di Sam, l’orfanotrofio che ospita entrambi i ragazzi butta fuori Sam e lo costringe a stare altrove, lontano da Nate.

