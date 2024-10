Tvpertutti.it - Un posto al sole, trama 25 ottobre 2024: Rosa fa una terribile scoperta

(Di venerdì 25 ottobre 2024)Picariello sarà sotto shock ad Unal, come svela ladella soap opera partenopea relativa all'episodio che andrà in onda venerdì 25. La donna, infatti, finalmente scoprirà il motivo dell'atteggiamento aggressivo e risentito del figlio Manuel. Quest'ultimo, negli ultimi tempi, ha iniziato a manifestare rancore nei confronti di Don Antoine ed è anche arrivato ad aggredire Pasquale, dopo che il ragazzo aveva fatto commenti su una presunta relazione d'amore trae il sacerdote. La Picariello, esasperata dall'insolito comportamento del bambino, lo ha incalzato affinché le raccontasse la verità. A quel punto, Manuel, fuori di sé per aver assistito ad un momento di vicinanza tra sua madre e Don Antoine, ha inveito contro di lei, accusandola di avere una storia con il parroco.