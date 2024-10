Un neonato salvato dalla cecità con la prima chirurgia 3D (Di venerdì 25 ottobre 2024) AGI. - Un neonato è stato salvato dalla cecità grazie al primo intervento al mondo di chirurgia in entrambi gli occhi, sulla parte anteriore e posteriore, eseguito con una tecnologia 3D. È accaduto presso l'Oculistica dell'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. Il bimbo, di appena 40 giorni, era affetto da cataratta congenita associata a una rarissima e grave patologia della parte posteriore dell'occhio, causata da un incompleto sviluppo anatomico dell'occhio stesso. Il piccolino alla nascita non presentava nessun problema di salute, ma già nei primissimi giorni di vita era stata rilevata la presenza di un anomalo riflesso bianco (leucocoria). Senza l'intervento tempestivo, il bimbo sarebbe inevitabilmente andato incontro ad una condizione di cecità, senza possibilità successiva di un recupero della vista. Agi.it - Un neonato salvato dalla cecità con la prima chirurgia 3D Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) AGI. - Unè statograzie al primo intervento al mondo diin entrambi gli occhi, sulla parte anteriore e posteriore, eseguito con una tecnologia 3D. È accaduto presso l'Oculistica dell'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. Il bimbo, di appena 40 giorni, era affetto da cataratta congenita associata a una rarissima e grave patologia della parte posteriore dell'occhio, causata da un incompleto sviluppo anatomico dell'occhio stesso. Il piccolino alla nascita non presentava nessun problema di salute, ma già nei primissimi giorni di vita era stata rilevata la presenza di un anomalo riflesso bianco (leucocoria). Senza l'intervento tempestivo, il bimbo sarebbe inevitabilmente andato incontro ad una condizione di, senza possibilità successiva di un recupero della vista.

