Travolta dall’auto mentre attraversa

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Una donna di 55 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere statada un’auto a Brembate. L’incidente si è verificato poco prima delle 8.30 in via Veneto: nell’impatto con la vettura la donna è stata scagliata a terra a tre metri di distanza. La 55enne è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale cittadino: non sarebbe in pericolo di vita ma avrebbe riportato traumi alla testa, al volto, a un braccio e a una gamba. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente al vaglio delle forze dell’ordine. Più tardi, intorno alle 11,15 in città, in via Angelo Mai, cinque passeggeri di un autobus della linea 8 di Atb - diretto a Seriate - sono stati soccorsi dopo essere caduti a terra a causa di una brusca frenata del mezzo. F.D.