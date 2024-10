Tra PSG e Mbappé volano ancora stracci: malgrado la condanna il club si rifiuta di pagare i 55 milioni (Di venerdì 25 ottobre 2024) La Commissione Legale della Ligue 1, in prima istanza ha obbligato il PSG a dover pagare i 55 milioni di euro richiesti da Mbappé per gli emolumenti e i bonus non pagati, ma il club si è rifiutato e ha già fatto ricorso. La questione finirà in Commissione d'appello federale e poi davanti al Comitato Olimpico francese. Se sarà necessario si proseguirà oltre la giustizia sportiva, rivolgendosi al Tribunale del Lavoro. Fanpage.it - Tra PSG e Mbappé volano ancora stracci: malgrado la condanna il club si rifiuta di pagare i 55 milioni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La Commissione Legale della Ligue 1, in prima istanza ha obbligato il PSG a doveri 55di euro richiesti daper gli emolumenti e i bonus non pagati, ma ilsi èto e ha già fatto ricorso. La questione finirà in Commissione d'appello federale e poi davanti al Comitato Olimpico francese. Se sarà necessario si proseguirà oltre la giustizia sportiva, rivolgendosi al Tribunale del Lavoro.

