The Family 2 replica puntata in streaming 25 ottobre 2024 – Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 25 ottobre 2024 – sulla piattaforma Mediaset Infinity con la 2° stagione The Family (Aile). Nella puntata odierna durante la cena per festeggiare il 95mo compleanno di Seher, Serap rivela di essere stata violentata da Yusuf Soykan da ragazzina, che Hulya si era rifiutata di crederle, e poi si suicida. Aslan, sconvolto, decide di fare in modo che il nome del padre non sia mai più collegato a nessuno della sua famiglia. Nel frattempo, Devin scopre di essere incinta. Ecco il Video Mediaset relativo il quarantesimo episodio.

