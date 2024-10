The Bad Guy 2, recensione: poche serie in Italia sono girate così bene (Di venerdì 25 ottobre 2024) La seconda stagione non delude e può contare su una new entry di lusso: Stefano Accorsi in un ruolo action che è tutto uno spettacolo. Su Prime Video dal 5 dicembre. Ce n'eravamo accorti subito: la passione dei registi Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana per l'azione anni '90 è forte. Tra Tony Scott, Michael Bay, John Woo e l'onnipresente Quentin Tarantino, la serie The Bad Guy è un concentrato di amore per quel tipo di cinema. E, indubbiamente, deve qualcosa anche a Breaking Bad, serie di culto in cui un professore di chimica del liceo improvvisamente decide di passare al lato oscuro, diventando un signore della droga. È un'evoluzione simile a quella di Nico Scotellaro (Luigi Lo Cascio): da magistrato che ha dedicato tutta la vita alla lotta contro la Movieplayer.it - The Bad Guy 2, recensione: poche serie in Italia sono girate così bene Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La seconda stagione non delude e può contare su una new entry di lusso: Stefano Accorsi in un ruolo action che è tutto uno spettacolo. Su Prime Video dal 5 dicembre. Ce n'eravamo accorti subito: la passione dei registi Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana per l'azione anni '90 è forte. Tra Tony Scott, Michael Bay, John Woo e l'onnipresente Quentin Tarantino, laThe Bad Guy è un concentrato di amore per quel tipo di cinema. E, indubbiamente, deve qualcosa anche a Breaking Bad,di culto in cui un professore di chimica del liceo improvvisamente decide di passare al lato oscuro, diventando un signore della droga. È un'evoluzione simile a quella di Nico Scotellaro (Luigi Lo Cascio): da magistrato che ha dedicato tutta la vita alla lotta contro la

