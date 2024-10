Anteprima24.it - Tecniche di applicazione del correttore: come nascondere occhiaie e imperfezioni

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiIlè un prodotto essenziale per poter uniformare l’incarnato elegli arrossamenti e le. Sono disponibili diverse texture e diversi formati, a seconda delle esigenze della nostra pelle. Vediamo allorascegliere ilgiusto eapplicarlo. I diversi tipi diGrazie al, possiamo rendere la nostra pelle più uniforme e omogenea, andando a minimizzare lee i segni della stanchezza. Mascegliere il tipo digiusto per noi? Ecco alcuni consigli: Liquido: grazie alla sua texture fluida, riusciamo a stenderlo delicatamente sulla pelle. Si tratta della scelta perfetta per chi ha una pelle mista o secca, perché ha una coprenza media e riusciremo a minimizzare l’aspetto delle piccole