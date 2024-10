Tajani in Liguria, non torni quella dei clienti di certe tessere (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Bucci crede in quello che ha fatto e in quello che fa" cioè "l'amministratore a servizio del popolo e non il popolo al servizio del partito per sistemare sempre quelli che hanno sempre la solita tessera del solito sindacato, i clienti: basta con questo vecchio sistema, la Liguria non può tornare alla regione dei clienti, di quelli che hanno la tessera di un solo sindacato e vanno a finire da tutte le parti per decidere i destini degli altri". Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani, leader di FI, al comizio del centrodestra a Genova, a chiusura della campagna elettorale per Marco Bucci, candidato governatore della Liguria. Quotidiano.net - Tajani in Liguria, non torni quella dei clienti di certe tessere Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Bucci crede in quello che ha fatto e in quello che fa" cioè "l'amministratore a servizio del popolo e non il popolo al servizio del partito per sistemare sempre quelli che hanno sempre la solita tessera del solito sindacato, i: basta con questo vecchio sistema, lanon può tornare alla regione dei, di quelli che hanno la tessera di un solo sindacato e vanno a finire da tutte le parti per decidere i destini degli altri". Lo ha detto il vicepremier Antonio, leader di FI, al comizio del centrodestra a Genova, a chiusura della campagna elettorale per Marco Bucci, candidato governatore della

