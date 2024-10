Si apre una voragine in pieno centro di Caserta (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si apre una voragine in via Renella, in pieno centro a Caserta. Già nei giorni scorsi la questione era stata segnalata agli uffici comunali cui era stata evidenziata la situazione di potenziale pericolo provocata dallo sprofondamento.Oggi il crollo dell'asfalto avvenuto nel primo pomeriggio Casertanews.it - Si apre una voragine in pieno centro di Caserta Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Siunain via Renella, in. Già nei giorni scorsi la questione era stata segnalata agli uffici comunali cui era stata evidenziata la situazione di potenziale pericolo provocata dallo sprofondamento.Oggi il crollo dell'asfalto avvenuto nel primo pomeriggio

