Digital-news.it - Serie B 2024/25 - Diretta Esclusiva DAZN 10a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Leggi tutta la notizia su Digital-news.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre alle 17:15, il Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà il palcoscenico di un'attesissima sfida: il derby Sassuolo-Modena, valido per la decimadi campionato diBKT, trasmesso suanche in modalità gratuita per tutti i fan. Un incontro molto sentito, con le tifogià in fermento e le due squadre pronte a lottare per punti preziosi in alta classifica. Da una parte, la formazione di Fabio Grosso, che arriva in grande forma, reduce da 11 gol segnati nelle ultime due partite e attualmente terza in classifica; dall’altra, i canarini, che si trovano appena sopra la zona playout. Tuttavia, come spesso accade, il derby è una sfida imprevedibile e senza un vero favorito, rendendo questa partita ancora più affascinante.