Roma, la protesta degli studenti del Croce-Aleramo: “Scuola allagata e classi senza corrente” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ottobre 2024 – Questa mattina gli studenti dell’Istituto d’istruzione superiore Croce-Aleramo di Roma hanno manifestato di fronte alla Scuola per le continue “infiltrazioni d’acqua”, le “classi senza corrente” e “l’aula magna inagibile”. Una situazione causata dagli allagamenti della pioggia degli scorsi giorni e che sta creando enorme disagio agli iscritti. Ben “quattrocento” i ragazzi che oggi non hanno seguito le lezioni in protesta, secondo quanto riferito dagli organizzatori. "Ci siamo ritrovati senza corrente in alcune classi e corridoi allagati e il governo Meloni decide di tagliare 41 milioni di fondi destinati alla Scuola dalla legge di bilancio. Quotidiano.net - Roma, la protesta degli studenti del Croce-Aleramo: “Scuola allagata e classi senza corrente” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 – Questa mattina glidell’Istituto d’istruzione superioredihanno manifestato di fronte allaper le continue “infiltrazioni d’acqua”, le “” e “l’aula magna inagibile”. Una situazione causata dagli allagamenti della pioggiascorsi giorni e che sta creando enorme disagio agli iscritti. Ben “quattrocento” i ragazzi che oggi non hanno seguito le lezioni in, secondo quanto riferito dagli organizzatori. "Ci siamo ritrovatiin alcunee corridoi allagati e il governo Meloni decide di tagliare 41 milioni di fondi destinati alladalla legge di bilancio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Saluti romani al liceo Montessori - in una foto studenti con le braccia tese in classe - "La nostra scuola è e continuerà ad essere sempre un presidio antifascista", è quanto dichiarano gli studenti del collettivo Montessori. La denuncia della Rete degli Studenti: "Siano sciolte le organizzazioni neofasciste".Continua a leggere (Fanpage.it)

Saluto fascista in un liceo di Roma - la preside convoca gli studenti. Il collettivo : “Non è un caso isolato” - Le braccia tese, le magliette nere e uno striscione: “Prendi nota, prendi atto. È ora di un riscatto”. Tornano i saluti fascisti a scuola e questa volta è avvenuto al Liceo Maria Montessori di Roma, che ha due sedi, una in Corso Trieste e l’altra ... (Ilfattoquotidiano.it)

Rete Studenti Medi - inammissibili saluti romani a liceo Montessori di Roma - “È di poco fa la notizia di studenti, candidati alla rappresentanza studentesca in Consiglio d’Istituto al Liceo Montessori di Roma nella lista ‘riscatto’, fotografati in una classe mentre facevano un saluto romano di fronte ad uno striscione che ... (Lapresse.it)

Polemica al liceo Montessori di Roma : studenti coinvolti in saluto romano in campagna elettorale - Facebook WhatsApp Twitter Episodi di natura allarmante emergono nel contesto scolastico romano, dove due studenti candidati alla rappresentanza in Consiglio d’Istituto della lista “Riscatto” sono stati fotografati mentre eseguivano un saluto ... (Gaeta.it)