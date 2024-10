Prima trasferta ok per Boston, vince anche Dallas (Di venerdì 25 ottobre 2024) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Boston supera senza particolari affanni la Prima trasferta stagionale. Nella notte italiana della regular-season dell’Nba, i campioni in carica dei Celtics espugnano per 122-102 il parquet dei Washington Wizards sfruttando la vena realizzativa di Brown e Tatum, a referto rispettivamente con 27 e 25 punti; tra i padroni di casa ne realizza 26 Poole. Successo convincente anche per i vice-campioni dei Dallas Mavericks: il quintetto texano sfrutta l’impianto casalingo per mettere al tappeto i San Antonio Spurs per 120-109: la coppia Doncic-Thompson domina la scena con 50 punti complessivi. Affermazione esterne, infine, per Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves, che passano rispettivamente sul campo dei Denver Nuggets (102-87, 28 punti di Gilgeous-Alexander) e dei Sacramento Kings (117-115, 33 punti di Randle e 32 di Edwards). Unlimitednews.it - Prima trasferta ok per Boston, vince anche Dallas Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) –supera senza particolari affanni lastagionale. Nella notte italiana della regular-season dell’Nba, i campioni in carica dei Celtics espugnano per 122-102 il parquet dei Washington Wizards sfruttando la vena realizzativa di Brown e Tatum, a referto rispettivamente con 27 e 25 punti; tra i padroni di casa ne realizza 26 Poole. Successo connteper i vice-campioni deiMavericks: il quintetto texano sfrutta l’impianto casalingo per mettere al tappeto i San Antonio Spurs per 120-109: la coppia Doncic-Thompson domina la scena con 50 punti complessivi. Affermazione esterne, infine, per Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves, che passano rispettivamente sul campo dei Denver Nuggets (102-87, 28 punti di Gilgeous-Alexander) e dei Sacramento Kings (117-115, 33 punti di Randle e 32 di Edwards).

