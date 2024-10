Pisa, accedere alla Sant’Anna: arriva il test d’ingresso digitale (Di venerdì 25 ottobre 2024) Pisa, 25 ottobre 2024 - Oltre 150mila studenti nel 2023 hanno fatto il primo passo verso il loro futuro universitario grazie al TOLC, il test d’ingresso digitale che ormai rappresenta il vero e proprio “passepartout” per accedere a numerose università italiane, tra cui prestigiose istituzioni come il Politecnico di Milano e la Sapienza di Roma, la Scuola Superiore Sant’Anna e la Scuola Normale Superiore. Dietro a questo strumento c’è il CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso), ente pubblico che riunisce oltre 60 atenei e che si occupa di ricerca sull’orientamento universitario, ma soprattutto della gestione dei test di ammissione. Il TOLC è un vero asso nella manica per migliaia di ragazzi che si preparano ad affrontare l’ingresso nel mondo accademico. Lanazione.it - Pisa, accedere alla Sant’Anna: arriva il test d’ingresso digitale Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 - Oltre 150mila studenti nel 2023 hanno fatto il primo passo verso il loro futuro universitario grazie al TOLC, ilche ormai rappresenta il vero e proprio “passepartout” pera numerose università italiane, tra cui prestigiose istituzioni come il Politecnico di Milano e la Sapienza di Roma, la Scuola Superioree la Scuola Normale Superiore. Dietro a questo strumento c’è il CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso), ente pubblico che riunisce oltre 60 atenei e che si occupa di ricerca sull’orientamento universitario, ma soprattutto della gestione deidi ammissione. Il TOLC è un vero asso nella manica per migliaia di ragazzi che si preparano ad affrontare l’ingresso nel mondo accademico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Università - stop ai test d’ingresso per accedere alla facoltà di medicina - Stop ai test d’ingresso per accedere alla facoltà di medicina. E posti in aumento da 20mila a 25mila. La storica svolta vede la luce: è stata presentata oggi in Senato il presidente della commissione Istruzione, Roberto Marti, e dal presidente ... (Bergamonews.it)

Fibrosi cistica : l’impegno delle istituzioni per accedere al test del portatore sano - Tempo di lettura: 6 minutiInstaurare un dialogo costante con i rappresentanti delle Istituzioni, affinché il test del portatore sano di fibrosi cistica diventi un programma di screening accessibile a tutti e in convenzione sull’intero territorio ... (Anteprima24.it)

Test medicina 2024 : il punteggio minimo per accedere alle graduatorie - Il test di medicina del 2024 ha generato grande attesa, con migliaia di studenti che hanno partecipato alla prova di selezione nazionale. Ogni anno, la determinazione del punteggio minimo per entrare in graduatoria nel test di medicina diventa uno ... (Velvetmag.it)