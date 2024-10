Pescara candidata a Capitale Arte Contemporanea 2026, il sindaco: “Puntiamo a risultato eccezionale” (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Pescara è la città Contemporanea. Perché è una città giovane, è una città fresca, è una città che ha avuto e che ha degli artisti che hanno segnato l’Arte Contemporanea”. Così il sindaco del capoluogo adriatico, Carlo Masci, in merito alla candidatura di Pescara a Capitale dell’Arte Contemporanea 2026. La città abruzzese è una delle cinque finaliste per il riconoscimento insieme a Carrara, Gallarate, Gibellina e Todi e il progetto è stato presentato dal primo cittadino al ministero della Cultura insieme al direttore del dossier Pescara Capitale 2026, Pierluigi Sacco, e al dirigente comunale Fabio Zuccarini. “Credo che già essere arrivati fra i primi cinque è una grande soddisfazione. Lapresse.it - Pescara candidata a Capitale Arte Contemporanea 2026, il sindaco: “Puntiamo a risultato eccezionale” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “è la città. Perché è una città giovane, è una città fresca, è una città che ha avuto e che ha degli artisti che hanno segnato l’”. Così ildel capoluogo adriatico, Carlo Masci, in merito alla candidatura didell’. La città abruzzese è una delle cinque finaliste per il riconoscimento insieme a Carrara, Gallarate, Gibellina e Todi e il progetto è stato presentato dal primo cittadino al ministero della Cultura insieme al direttore del dossier, Pierluigi Sacco, e al dirigente comunale Fabio Zuccarini. “Credo che già essere arrivati fra i primi cinque è una grande soddisfazione.

