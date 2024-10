Paolo Griseri, morto l’ex vicedirettore de La Stampa: aveva 67 anni (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il giornalismo italiano è in lutto. È morto nella serata di giovedì 24 ottobre a Torino, a seguito di un malore, Paolo Griseri, ex vicedirettore de La Stampa (attualmente era editorialista, ndr) e per anni inviato di Repubblica. Griseri aveva 67 anni. Era unanimemente considerato un profondo conoscitore della storia industriale e sindacale italiana. Negli anni Ottanta, quando scriveva per il Manifesto, aveva seguito da vicino le vicende di Fiat, divenuta poi Fca e quindi Stellantis. Nel corso della carriera si era occupato anche di politica, cronaca e cultura.Leggi anche: morto a 102 anni il giornalista Vittorio Mangili Tanti messaggi di affetto per Paolo Griseri “Con la scomparsa di Paolo Griseri il giornalismo italiano e quello torinese perdono una voce libera, appassionata, mai banale. Thesocialpost.it - Paolo Griseri, morto l’ex vicedirettore de La Stampa: aveva 67 anni Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il giornalismo italiano è in lutto. Ènella serata di giovedì 24 ottobre a Torino, a seguito di un malore,, exde La(attualmente era editorialista, ndr) e perinviato di Repubblica.67. Era unanimemente considerato un profondo conoscitore della storia industriale e sindacale italiana. NegliOttanta, quando scriveva per il Manifesto,seguito da vicino le vicende di Fiat, divenuta poi Fca e quindi Stellantis. Nel corso della carriera si era occupato anche di politica, cronaca e cultura.Leggi anche:a 102il giornalista Vittorio Mangili Tanti messaggi di affetto per“Con la scomparsa diil giornalismo italiano e quello torinese perdono una voce libera, appassionata, mai banale.

