Lapresse.it - Paolo Corsini da dell’ ‘infame’ a Corrado Formigli, che replica: “La Rai giudichi le sue parole”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) “Dite all’amicoche si guardasse un pochino nella coscienza, va’ infame“. Sono state lerivolte da, direttoreApprofondimento Rai, all’inviata di ‘Piazzapulita’ Roberta Benvenuto, che lo incalzava all’uscita della Festa del Tempo alla Galleria di Arte Moderna (Gnam) di Roma, e dirette al conduttore del programma. “Lascio ai telespettatori ma anche alla Rai di valutare se questi termini siano degni di un altissimo dirigente di una televisione pubblica pagata da tutti i cittadini, compreso il sottoscritto“, ha commentato il conduttorein studio. Poi ladi: “Ho specificato, come si sente chiaramente in onda, che mi riferivo al gradino. Sono giorni che zoppico per un problema al ginocchio”.: “Non ho il piacere di conoscere