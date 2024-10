Padre Giulia:ora sappiamo chi è Turetta (Di venerdì 25 ottobre 2024) 15.25 "Il momento più doloroso è stato sapere cosa ha attraversato mia figlia negli ultimi momenti della sua vita. Ma non è questo il punto del processo, il punto è che abbiamo capito chi è Filippo Turetta". A dirlo è Gino Cecchettin, presente a Venezia all'udienza del processo per l'omicidio della figlia Giulia. "Quello che emerge oggi è che la vita del prossimo è una cosa sacra, e non bisogna entrare nel merito della vita degli altri", aggiunge. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) 15.25 "Il momento più doloroso è stato sapere cosa ha attraversato mia figlia negli ultimi momenti della sua vita. Ma non è questo il punto del processo, il punto è che abbiamo capito chi è Filippo". A dirlo è Gino Cecchettin, presente a Venezia all'udienza del processo per l'omicidio della figlia. "Quello che emerge oggi è che la vita del prossimo è una cosa sacra, e non bisogna entrare nel merito della vita degli altri", aggiunge.

