Quotidiano.net - Orsi e lupi in Trentino, via alla consultazione popolare. Quando si vota e cosa si decide

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Trento, 25 ottobre 2024 -in: da domenica 27 ottobre la parola passa ai residenti. “Ritieni che la presenza di grandi carnivori quali, in zone densamente antropizzate come le Valli di Sole, Peio e Rabbi, sia un grave pericolo per la sicurezza pubblica ed un danno per l’economia e la salvaguardia di usi, costumi e tradizioni locali?”, è il quesito proposto per la Val di Sole dal comitato Insieme per Andrea Papi, associazione che ricorda il 26enne ucciso dall’orsa JJ4 nell’aprile 2023. Si potràre domenica dalle 8 alle 20 nei 13 comuni della Valle. Ma non finisce qui. La seconda tornata andrà in scena da lunedì 25 novembre a domenica 8 dicembre in Val di Non. Stessa domanda, cambia solo la zona. I cittadini chiamati are in questo caso sono quelli di 23 comuni, più o meno 30mila abitanti.