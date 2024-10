Omicidio Giulia Cecchettin Filippo Turetta | diario di un assassino

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024)di un. “Il momento più doloroso è stato sapere cosa ha attraversato mia figlia negli ultimi momenti della sua vita. Ma non è questo il punto del processo, il punto è che abbiamo capito chi è”. Papà Ginonell’aula della Corte d’Assise di Venezia venerdì 25 ottobre mentre, ‘quel bravo ragazzo’ di, per la prima volta racconta come ha ammazzato, 22 anni, con 75 coltellate. Era 11 novembre 2023. La fuga dopo l’. L’arresto dell’una settimana dopo in Germania. Piange, ex fidanzato di. Felpa grigia con cappuccio, sta a testa bassa in aula per la prima volta ammettendo la premeditazione. Ammettendo di aver detto “una serie di bugie” nel primo interrogatorio con il pm Andrea Petroni.