Non mostro più i miei figli sui social perché la loro esperienza da bambini può essere influenzata Tornassi indietro non lo rifarei | il dietrofront di Alice Mangione

"La loro esperienza di bambini che sono stati sui social può influenzare il rapporto con i loro amici e con i loro compagni. Se Tornassi indietro, questa cosa non la farei". A dirlo è Alice Mangione, la mamma dell'iconica The Pozzolis Family, che, insieme al marito, Gianmarco Pozzoli, racconta sui social il tema della genitorialità in modo ironico e divertente: così, la coppia ha sempre messo i figli al centro del loro racconto. Una scelta, questa, che Alice non rifarebbe. Lo confessa l'ex concorrente di LOL – Chi ride è fuori al programma radiofonico Gazzology, su Radio Deejay, in cui spiega la sua decisione di non mostrare più i suoi figli sui social. "Oggi farei delle scelte diverse – spiega Mangione a Gianluca Gazzoli -.

