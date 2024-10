Maria Esposito presenta il fidanzato sui social: “L’amore come nei film”, chi è Rocco De Angelis (Di venerdì 25 ottobre 2024) Maria Esposito si è fidanzata con Rocco De Angelis, bartender molto conosciuto sui social e in particolare su TikTok. Con un post su Instagram ha reso pubblica la sua nuova storia d'amore e le foto di coppia scattate con lui. Fanpage.it - Maria Esposito presenta il fidanzato sui social: “L’amore come nei film”, chi è Rocco De Angelis Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)si è fidanzata conDe, bartender molto conosciuto suie in particolare su TikTok. Con un post su Instagram ha reso pubblica la sua nuova storia d'amore e le foto di coppia scattate con lui.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Sembra l’amore dei film - ma noi non siamo attori in questa realtà” : Maria Esposito - baci e abbracci sui social con il nuovo fidanzato Rocco De Angelis - “Per assurdo, sembra quell’amore dei film… ma noi non siamo attori in questa realtà! Ti amo p’ semp”. È con queste parole che Maria Esposito, meglio conosciuta con il nome di Rosa Ricci, il suo personaggio nella serie tv Mare Fuori, ha rivelato ai ... (Ilfattoquotidiano.it)

Morta Pinarella Esposito - star dei social napoletana : aveva 63 anni - Tanti i messaggi di cordoglio sul web. I funerali si terranno domani 29 agosto alle 15.30 alla Chiesa di Sant'Anna in Afragola.Continua a leggere (Fanpage.it)

Addio a Pinarella Esposito - lutto a Napoli e sui social - Lutto a Napoli e sui social per la scomparsa di Pinarella Esposito. L’influencer transgender napoletana, 54enne, era diventata una delle prime star del web, prima ancora che TikTok si affermasse come fenomeno globale. Addio a Pinarella Esposito, ... (Teleclubitalia.it)