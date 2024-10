Ilfattoquotidiano.it - “Marco? Un amore un po’ risarcitorio della vita”: la confessione di Geppi Cucciari ad Antonella Clerici

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) “La mia storia con? Unadulto e un po’”. Ospite di È sempre mezzogiorno alla vigiliaprima puntata di Splendida cornice – che per altro ha debuttato alla grande, sfiorando il milione di spettatori -,si è lasciata andare ad unainaspettata sulla suaprivata. Cosa che abitualmente non fa mai. La chiacchierata sull’altalena nello studio disi è trasformata in un angolo di confidenze tra amiche, in cui c’è stato spazio per parlare di lavoro, sentimenti e anche di Sanremo.E LAINASPETTATA SU COMPAGNOTutto è cominciato con una riflessione di, che ha esordito dicendo: “Posso dire una cosa, un mio pensiero? Ti conosco da tanti anni, ti ho vista anche soffrire per, come tu hai visto soffrire me ci sono dei legami che vanno al di là dell’incontrarsi.