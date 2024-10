Liberoquotidiano.it - Manovra: Lepri (Pd), 'poca cosa per famiglie e figli'

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ott (Adnkronos) - "Nonostante gli annunci, le nuove misure contenute nella legge di bilancio a sostegno dellee dei lorosi riveleranno". Lo dice Stefano, della Direzione del Pd. "Apprezzabile è l'aumento dell'indennità del congedo parentale, che porterà probabilmente a fruirne di più. Anche se il vero tema è la durata dei congedi, oggi troppo limitati. Confermato, meno male, l'Assegno unico per i, dopo le indiscrezioni che invece portavano a temere venisse messo in discussione", prosegue. "Il bonus per i nuovi nati riporta in vita una misura che, ai fini della semplificazione, era stata abrogata e accorpata entro l'Assegno unico. Quest'ultimo infatti viene erogato fin dal settimo mese di gravidanza, proprio per dare fin da subito un buon sostegno ai nuovi genitori.