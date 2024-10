Mahmood, il tour nei palasport continua nel 2025 con nuove date (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il tour nei palasport di Mahmood, in corso in Italia, continua nel 2025 con nuove date, i biglietti Dopo il successo delle prime tappe di N.L.D.A. tour, la prima tournée nei palasport di Mahmood, si annunciano oggi a grande richiesta 5 nuove date – prodotte da Friends & Partners – previste per la primavera 2025. L’imperdibile show che ha fatto emozionare già migliaia di persone nelle prime date farà  tappa il 17 maggio all’Unipol Arena di Bologna, il 20 maggio al Palazzo dello Sport di Roma, il 21 maggio al Palapartenope di Napoli, il 24 maggio all’Inalpi Arena di Torino, per poi concludere il 25 maggio all’Unipol Forum di Milano. Le prevendite saranno disponibili da oggi, venerdì 25 ottobre alle ore 18:00. Info e biglietti: www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it. .com - Mahmood, il tour nei palasport continua nel 2025 con nuove date Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ilneidi, in corso in Italia,nelcon, i biglietti Dopo il successo delle prime tappe di N.L.D.A., la primanée neidi, si annunciano oggi a grande richiesta 5– prodotte da Friends & Partners – previste per la primavera. L’imperdibile show che ha fatto emozionare già migliaia di persone nelle primefarà  tappa il 17 maggio all’Unipol Arena di Bologna, il 20 maggio al Palazzo dello Sport di Roma, il 21 maggio al Palapartenope di Napoli, il 24 maggio all’Inalpi Arena di Torino, per poi concludere il 25 maggio all’Unipol Forum di Milano. Le prevendite saranno disponibili da oggi, venerdì 25 ottobre alle ore 18:00. Info e biglietti: www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it.

