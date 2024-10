Linkiesta.it - L’uva e le sue due destinazioni

(Di venerdì 25 ottobre 2024)non è solo un ingrediente indispensabile del buon vino, anche se per molti secoli è stata impiegata principalmente per questo scopo, o come metodo di cura – l’ampeloterapia – sfruttandone le proprietà diuretiche e lassative. A partire dal diciottesimo secolo, infatti, ha iniziato ad apparire sulle tavole dei nobili – e nelle nature morte – come frutta gustosa ed esclusiva, per poi diventare sempre più popolare. Oggiè nota come ottima e salutare frutta di stagione. Una stagione lunga, che va da agosto a dicembre, e che permette di godere di tutte le sue virtù. Simbolo di prosperità e ricchezza, ma anche di salute e benessere fisico, ha origini antichissime e mitologiche: fu Dioniso, diventato Bacco nel mondo romano, dio della gioia di vivere e dell’ebbrezza, secondo la tradizione, a far conoscere agli uomini la coltivazione della vite.