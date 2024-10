Lo splendore della Strada dell'Olio DOP in Umbria tra borghi, cantine ed eccellenze (Di venerdì 25 ottobre 2024) borghi, frantoi, colline: la Strada dell’Olio DOP, in Umbria, è un percorso straordinario. Un itinerario alla scoperta d’un ingrediente eccellente, in un territorio ricco di sorprese. Percorrere la Strada dell’Olio DOP significa regalarsi un viaggio nella millenaria tradizione dell’olivicultura, nella storia e nella cultura dei suoi luoghi. Un viaggio tra i borghi medievali e le chiese romaniche, tra le botteghe dell’artigianato e i profumi dei frantoi che – ai turisti – aprono le porte. Sono numerosi gli itinerari che si possono percorrere: la zona dei colli Amerini e Valnerina, la zona dei colli Assisi e Spoleto, la zona dei colli Martani, la zona dei colli Orvietani, la zona dei colli del Trasimeno. Quotidiano.net - Lo splendore della Strada dell'Olio DOP in Umbria tra borghi, cantine ed eccellenze Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024), frantoi, colline: laDOP, in, è un percorso straordinario. Un itinerario alla scoperta d’un ingrediente eccellente, in un territorio ricco di sorprese. Percorrere laDOP significa regalarsi un viaggio nella millenaria tradizione’olivicultura, nella storia e nella cultura dei suoi luoghi. Un viaggio tra imedievali e le chiese romaniche, tra le botteghe’artigianato e i profumi dei frantoi che – ai turisti – aprono le porte. Sono numerosi gli itinerari che si possono percorrere: la zona dei colli Amerini e Valnerina, la zona dei colli Assisi e Spoleto, la zona dei colli Martani, la zona dei colli Orvietani, la zona dei colli del Trasimeno.

