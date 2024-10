LIVE F1, GP Messico 2024 in DIRETTA: super giro per Russell, inseguono Sainz e Verstappen (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.25 Lawson sale in nona posizione con un discreto giro: distacco di 1?095 da Russell. 21.24 Verstappen si lamenta via radio: “Non c’è potenza”. 21.22 Anche Piastri monta gomma bianca per cercare di fare simulazione gara. 21.20 Russell torna in posta con gomma bianca per fare simulazione di passo gara. 21.19 Sta girando ora il giovane della McLaren, O’Ward. 21.18 Sainz si avvicina a Russell: ritardo di 0?317. Si inserisce in terza piazza Tsunoda a 0?701. 21.16 Intanto non è contento del suo assetto Oscar Piastri che si lamenta con il box. 21.14 Bel segnale quello mandato da Russell a tutti: Mercedes molto incostante ad Austin che vuole stabilizzarsi durante questo fine settimana. 21.13 Sainz torna fuori per rilanciarsi nuovamente sempre con gomma soft. 21.11 super giro per George Russell! 1:17. Oasport.it - LIVE F1, GP Messico 2024 in DIRETTA: super giro per Russell, inseguono Sainz e Verstappen Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.25 Lawson sale in nona posizione con un discreto: distacco di 1?095 da. 21.24si lamenta via radio: “Non c’è potenza”. 21.22 Anche Piastri monta gomma bianca per cercare di fare simulazione gara. 21.20torna in posta con gomma bianca per fare simulazione di passo gara. 21.19 Sta girando ora il giovane della McLaren, O’Ward. 21.18si avvicina a: ritardo di 0?317. Si inserisce in terza piazza Tsunoda a 0?701. 21.16 Intanto non è contento del suo assetto Oscar Piastri che si lamenta con il box. 21.14 Bel segnale quello mandato daa tutti: Mercedes molto incostante ad Austin che vuole stabilizzarsi durante questo fine settimana. 21.13torna fuori per rilanciarsi nuovamente sempre con gomma soft. 21.11per George! 1:17.

Spal-Pescara 0-0 : ospiti pericolosi tre volte nel giro di sei minuti - DIRETTA - L’ora della verità . La sfida più dura, quella contro la capolista Pescara, coincide anche con il divieto di passi falsi. La Spal è, sostanzialmente, all’angolo. Dossena non può sbagliare nulla nel venerdì cupo – reso leggermente più ‘colorato’ ... (Ferraratoday.it)

LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA : Corbin Strong vince allo sprint! Quarto De Pretto davanti a Hirschi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.43 La nostra DIRETTA LIVE del Giro del Veneto 2024 finisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento a tutti. 16.42 Ecco la top 10 di questo Giro del Veneto: 1 STRONG Corbin Israel – Premier ... (Oasport.it)

LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA : battistrada ripresi - finale incerto! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.25 Non ha mollato il gruppo alle spalle dei quattro battistrada: davanti non c’è più collaborazione. 16.24 Ultimi 10 chilometri! 16.23 Tentativo di allungo di Zana e Grégoire, immediatamente riassorbiti ... (Oasport.it)

LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA : gruppo nuovamente compatto a 20 km dall’arrivo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.12 Brambilla conserva ancora circa sette secondi di vantaggio, ma fra poco si salirà verso Monte Berico per la penultima volta. 16.10 Gran forcing da dietro della Alpecin-Deceuninck e gruppo che sta ... (Oasport.it)