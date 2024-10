Le buste paga al Nord non bastano. Parte la volata alle «gabbie salariali» (Di venerdì 25 ottobre 2024) Luca Zaia rilancia la battaglia leghista e la lega all’Autonomia: obiettivo «sostenere il potere d’acquisto». I contratti collettivi impongono retribuzioni fisse e rendono difficile trovare lavoratori nelle Regioni più ricche. Laverita.info - Le buste paga al Nord non bastano. Parte la volata alle «gabbie salariali» Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di venerdì 25 ottobre 2024) Luca Zaia rilancia la battaglia leghista e la lega all’Autonomia: obiettivo «sostenere il potere d’acquisto». I contratti collettivi impongono retribuzioni fisse e rendono difficile trovare lavoratori nelle Regioni più ricche.

