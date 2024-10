Sport.periodicodaily.com - Lazio vs Genoa: le probabili formazioni

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I biancocelesti vogliono rialzarsi dopo la recente caduta, ma i rossoblù non possono permettersi altri passi falsi in chiave salvezza.vssi giocherà domenica 27 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Tre vittorie e un pareggio per i biancocelesti nelle ultime quattro partite giocate davanti al proprio pubblico. Sono tredici i punti conquistati in totale dalla squadra di Baroni che vuole ripartire subito dopo il ko beffardo contro la Juventus per rimanere in zona Champions League. E’ crisi, invece, per i rossoblù che fin quì hanno vinto una sola volta a Monza, poi per il resto tre pareggi e 4 sconfitte. La classifica è preoccupante con il terz’ultimo posto con sei punti, per cui c’è bisogno di una scintilla per ripartire.