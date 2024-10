Spazionapoli.it - “Khvicha non si è sentito tenuto in considerazione”: rinnovo Kvara, spunta il retroscena

Spazionapoli.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ilsvelato in queste ore è legato alditskhelia: Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato in diretta a Radio Marte. Ilditskhelia resta al centro del dibattito. Si è parlato tantissimo in questi giorni della situazione, anche durante la conferenza stampa di Antonio Conte al quale è stato chiesto cosa pensasse della situazione legata al georgiano: “Io non vado oltre e non voglio che il calciatore vada oltre, come i media e tutti, al di là che si raggiunga o meno l’accordo, lui deve essere totalmente concentrato come sta facendo. Non vedo problemi, chi vivrà vedrà”, ha detto l’allenatore senza troppi giri di parole. Le parti, però, sono in attesa di un incontro che potrebbe essere decisivo per definire concretamente la situazione.