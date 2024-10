“Io e Andrea Damante ci lasciavamo e dopo 8 mesi tornavamo insieme. Ero molto innamorata, ma non lo stimavo più come uomo”: parla Giulia De Lellis (Di venerdì 25 ottobre 2024) Quella tra Giulia De Lellis e Andrea Damante non è stata una relazione come le altre. A partire da quando si sono conosciuti, a Uomini e donne, fino alla loro separazione definitiva, avvenuta diversi anni dopo. Nel mezzo, una serie di pause, altre relazioni, tradimenti e ritorni di fiamma. “La maledizione degli otto mesi”, la definisce De Lellis, che, al podcast One more time di Luca Casadei, ha ricordato la sua lunga relazione con Damante e gli svariati tentativi fatti da entrambi per far funzionare la coppia. “dopo otto mesi lo rincontro al semaforo come arrivo a Milano – svela la beauty influencer nell’anticipazione diffusa dal podcast su TikTok -. È sempre andata così, ogni volta che ci siamo ritrovati. La maledizione degli otto mesi. Ogni otto mesi ovunque io fossi, lo ritrovavo. Potevo stare in autostrada e ce l’avevo dietro, come al semaforo o in un locale. Ilfattoquotidiano.it - “Io e Andrea Damante ci lasciavamo e dopo 8 mesi tornavamo insieme. Ero molto innamorata, ma non lo stimavo più come uomo”: parla Giulia De Lellis Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Quella traDenon è stata una relazionele altre. A partire da quando si sono conosciuti, a Uomini e donne, fino alla loro separazione definitiva, avvenuta diversi anni. Nel mezzo, una serie di pause, altre relazioni, tradimenti e ritorni di fiamma. “La maledizione degli otto”, la definisce De, che, al podcast One more time di Luca Casadei, ha ricordato la sua lunga relazione cone gli svariati tentativi fatti da entrambi per far funzionare la coppia. “ottolo rincontro al semaforoarrivo a Milano – svela la beauty influencer nell’anticipazione diffusa dal podcast su TikTok -. È sempre andata così, ogni volta che ci siamo ritrovati. La maledizione degli otto. Ogni ottoovunque io fossi, lo ritrovavo. Potevo stare in autostrada e ce l’avevo dietro,al semaforo o in un locale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giulia De Lellis vuota il sacco : “La maledizione degli 8 mesi con Andrea Damante” - i rapporti oggi - Giulia De Lellis si confessa sul podcast "One More Time", rivelando i retroscena della lunga relazione con Andrea Damante. L'articolo Giulia De Lellis vuota il sacco: “La maledizione degli 8 mesi con Andrea Damante”, i rapporti oggi proviene da ... (Blogtivvu.com)

Giulia De Lellis : “Tornavo con Andrea Damante ogni 8 mesi ma avevo smesso di stimarlo” - Ospite del podcast “One More Time” di Luca Casadei, Giulia De Lellis racconta come e perché è finita la lunga relazione vissuta con l’ex compagno Andrea Damante nonostante i ripetuti ritorni di fiamma.Continua a leggere (Fanpage.it)

Giulia De Lellis torna a parlare di Andrea Damante : “Ecco perché ogni volta tornavamo insieme - ogni otto mesi succedeva che…” - Giulia De Lellis è stata ospite a One More Time, il canale Podcast di Luca Casadei. Qui, come di sua consuetudine durante le interviste, ha aperto il suo cuore e in tutta sincerità è tornata a parlare della relazione che più ha segnato la sua vita, ... (Isaechia.it)

Andrea Damante rivela : “Tony Effe non è tra i miei veri amici. Il mio nome nel dissing di Fedez? Vicende di ex e fidanzamenti” - Andrea Damante e Tony Effe? Non sono veri amici. A dirlo è lo stesso dj siciliano che, negli scorsi giorni, è stato raggiunto dai microfoni del programma di Rai2, Playlist. Argomento centrale dell’intervista è stato il dissing tra il rapper romano ... (Ilfattoquotidiano.it)