Il premio all’arcivescovo

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Piccoli gesti per un grande cambiamento. Può definirsi così l’attività del Progetto Agata Smeralda, attivo da decenni per portare aiuti concreti nelle regioni più povere del mondo sostenendo i missionari fiorentini o anche qui a casa nostra quando le condizioni lo impongono. Ogni ottobre il Progetto organizza e promuove, nell’ambito della sua festa annuale, il“Prima di tutto la Vita”. In questo 2024 pieno di cambiamenti per la diocesi di Firenze, la scelta non poteva che ricadere su una figura che ha fatto dell’essere missionario una precisa scelta di vita. Chiaro il riferimento al nuovo arcivescovo, monsignor Gherardo Gambelli.