Il Pem festival ricorda Ernesto Ferrero a un anno dalla scomparsa

(Di venerdì 25 ottobre 2024)SAN SALVATORE MONFERRATO – Si chiude con un evento di grande rilievo la 19a edizione del “PeM!– Parole e musica in Monferrato”, la rassegna piemontese che ha preso il via il 24 agosto toccando dieci comuni, con capofila San Salvatore Monferrato e la direzione artistica di Enrico Deregibus. Martedì 29 ottobre, alle ore 21, al Teatro Comunale di San Salvatore Monferrato (in piazzetta Fosca) ci sarà infatti una serata omaggio per, lo storico direttore del Salone del libro di Torino, a un(avvenuta il 31 ottobre 2023). L’appuntamento – curato e condotto da Riccardo Massola, fondatore di PeM – vedrà presenti Antonio Franchini (curatore editoriale e scrittore), Marco Zatterin (giornalista e scrittore), Marco Pautasso (Segretario Generale del Salone del Libro), Paola Mastrocola (scrittrice) e Giorgio Conte (cantautore e scrittore).