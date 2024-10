Lanazione.it - I Punkcake volano a X Factor! La band valdarnese accede ai live finali

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Arezzo, 25 ottobre 2024 – Inon sbagliano e superano il turno. Con il brano "Police on my back" dei Clash, laha partecipato questa sera aldi X. Una esibizione straordinaria, ieri sera, quella di Lorenzo Migliore, Damiano Falcioni, Sonia Picchioni, Lorenzo Donato e Bruno Bernardoni, che continueranno l'avventura su Sky. I ragazzi si sono presentati nella seconda manche e al termine delle votazioni hanno infatti evitato il ballottaggio tra i meno votati delle due manche,ndo quindi al prossimodel Talent. Tantissimi i voti arrivati ??dal Valdarno. Non nasconde la sua emozione Giampiero Bigazzi, a capo dell'etichettaMateriali Sonori, che conosce molto bene i ragazzi valdarnesi che, ieri sera, hanno fatto ancora una volta emozionare i tanti che hanno fatto l'ora tarda per assistere al talent di Sky .