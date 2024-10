Halloween, il sindaco di un comune polemizza: “I nostri bambini non hanno bisogno di questa negatività” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il sindaco di un comune piemontese ha acceso la miccia di una nuova polemica sulla festa di Halloween. In una lettera indirizzata alle famiglie del suo paese, il primo cittadino ha espresso la sua ferma contrarietà alla celebrazione, invitando a evitarla. L'articolo Halloween, il sindaco di un comune polemizza: “I nostri bambini non hanno bisogno di questa negatività” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ildi unpiemontese ha acceso la miccia di una nuova polemica sulla festa di. In una lettera indirizzata alle famiglie del suo paese, il primo cittadino ha espresso la sua ferma contrarietà alla celebrazione, invitando a evitarla. L'articolo, ildi un: “Inondi” .

Il sindaco leghista e la "crociata" contro Halloween : "Manifestazione brutta e insidiosa" - Una manifestazione brutta e insidiosa. Così ha definito Halloween il sindaco di Beura Cardezza, comune ossolano di poco più di mille abitanti, Davide Carigi, che in una lettera aperta indirizzata ai suoi concittadini ha lanciato il suo ... (Novaratoday.it)

Halloween - la lettera del sindaco di Beura : “Celebrarlo è come celebrare il demonio” - Davide Carigi, sindaco di Beura-Cardezza, nel Vco, ha inviato una lettera aperta ai cittadini per metterli in guardia dal celebrare la festa di Halloween. Celebrarla è come celebrare il demonio, dichiara, citando l’esorcista Padre Gabriele Amorth: ... (Lapresse.it)

Il messaggio del sindaco alle famiglie per Halloween : “Celebrarlo è come celebrare il demonio” - Davide Carigi, primo cittadino di Beura-Cardezza ha citato le parole di un noto esorcista italiano per invitare le famiglie a non festeggiare Halloween, una ricorrenza che il sindaco considera diseducativa e lontana dai valori della tradizione ... (Fanpage.it)