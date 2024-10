Screenworld.it - Good Omens: niente stagione 3 per la serie Prime Video, ma i fan avranno il loro finale

(Di venerdì 25 ottobre 2024), non avrà una terza, ma i fan saranno comunque accontentati con un episodio speciale da 90 minuti, come apprendiamo da Deadline, le cui riprese inizieranno nel 2025 in Scozia. La scelta di questa interruzione è dovuta ai problemi giudiziari di Neil Gaiman, creatore dellatratta da un suo romanzo. Le accuse contro Neil Gaiman risalgono alla scorsa estate, più precisamente all’uscita di Monster, un podcast d’inchiesta prodotto dall’australiana Tortoise Media. Nel podcast sono stati resi noti presunti abusi di natura sessuale commessi da Gaiman nei confronti di diverse donne con cui aveva avuto brevi legami di natura erotico-sentimentale. Il creatore dellaha negato ogni tipo di accusa dicendo che la relazione con queste donne fosse consensuale.