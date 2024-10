Good Omens – La serie terminerà con un film invece che con una stagione completa (Di venerdì 25 ottobre 2024) La fine è vicina per Good Omens. Prime Video ha annunciato giovedì che la terza stagione della serie guidata da Michael Sheen e David Tennant, basata sull’omonimo romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman, sarà composta da un solo episodio di 90 minuti. Il finale della serie sostituisce la terza e ultima stagione precedentemente annunciata, che è stata sospesa a settembre dopo che diverse donne hanno accusato Gaiman di violenza sessuale. Gaiman, che non sarà coinvolto nella produzione del finale della serie Good Omens quando le riprese inizieranno all’inizio del 2025 in Scozia, ha contribuito alla scrittura ma è stato rimosso dai crediti di produttore esecutivo dell’episodio. Good Omens ha debuttato originariamente come serie limitata su Prime Video nel maggio 2019. Nerdpool.it - Good Omens – La serie terminerà con un film invece che con una stagione completa Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La fine è vicina per. Prime Video ha annunciato giovedì che la terzadellaguidata da Michael Sheen e David Tennant, basata sull’omonimo romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman, sarà composta da un solo episodio di 90 minuti. Il finale dellasostituisce la terza e ultimaprecedentemente annunciata, che è stata sospesa a settembre dopo che diverse donne hanno accusato Gaiman di violenza sessuale. Gaiman, che non sarà coinvolto nella produzione del finale dellaquando le riprese inizieranno all’inizio del 2025 in Scozia, ha contribuito alla scrittura ma è stato rimosso dai crediti di produttore esecutivo dell’episodio.ha debuttato originariamente comelimitata su Prime Video nel maggio 2019.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Good Omens : niente stagione 3 per la serie Prime Video - ma i fan avranno il loro finale - Good Omens, serie Prime Video, non avrà una terza stagione, ma i fan saranno comunque accontentati con un episodio speciale da 90 minuti, come apprendiamo da Deadline, le cui riprese inizieranno nel 2025 in Scozia. La scelta di questa interruzione ... (Screenworld.it)

La terza stagione di Good Omens è in arrivo ma non è come ce l’aspettavamo - La terza stagione di “Good Omens” sarà composta da un solo episodio e andrà avanti senza Neil Gaiman. Era stato precedentemente annunciato che la terza stagione della serie Amazon Prime Video, basata sull’omonimo libro di Terry Pratchett e Gaiman, ... (Metropolitanmagazine.it)

Good Omens | La serie tv si chiuderà con un episodio da 90 minuti - La fortunata serie tv Good Omens si chiuderà con un unico ultimo episodio da circa 90 minuti. Deadline questa sera ha riferito che Amazon MGM Studios ha deciso di troncare l’intera terza stagione (rinnova lo scorso dicembre), e di puntare su un ... (Universalmovies.it)

Good Omens : niente stagione 3 - la storia si concluderà con un episodio solo - Prime Video ha confermato il futuro di Good Omens: l'annunciata stagione 3 si è trasformata in un unico episodio della durata di 90 minuti. Good Omens tornerà sugli schermi di Prime Video, ma la stagione 3 sarà composta da un unico episodio della ... (Movieplayer.it)