Ilrestodelcarlino.it - Giocatori con la testa bassa e una società ancora acerba. Servono solo sudore e orgoglio

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il giorno dopo i quattro schiaffi di Termoli è il monumento all’amarezza.al campo per la ripresa degli allenamenti, facce tirate, delusione palpabile. Commenti duri sui social da parte della tifoseria. E bocche cucite nello staff, un silenzio che dice più di tante parole. Il tonfo del Cannarsa fa rumore, d’altra parte Ancona non né Notaresco né Fossombrone, giusto per prendere ad esempio i due centri del girone con meno abitanti. Ora Boccardi e compagni sono chiamati a un compito affatto scontato: reagire e farlo da Ancona, risollevare la, come una vera squadra, anche se creata dal nulla due mesi e mezzo fa. La vergognosa sconfitta deve restare indelebile nella memoria deiche vestono la maglia dorica, ma come monito per il futuro, in modo che sia il punto più basso da cui riprendersi, rimbalzando verso l’alto.