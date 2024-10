Primacampania.it - Giffoni Film Festival: ipotesi danno erariale dell’Ente da 468 mila euro

Leggi tutta la notizia su Primacampania.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) NAPOLI – In data odierna, su delega della Procura Regionale per la Campania della Corte dei conti, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno notificato un invito a dedurre all’Ente AutonomoExperience, nella persona del presidente pro tempore (ed in proprio) e del direttore generale e di altri due soggetti, ritenuti responsabili di aver cagionato undi 468.908. In particolare, all’esito delle indagini condotte risulta un indebito uso di finanziamenti pubblici di fonte comunitaria e gestiti dalla Regione Campania, per l’esecuzione del servizio di movimentazione di ospiti e giurati nelle edizioni delcinematografico, dal 2016 al 2022, mediante certificazioni di regolare esecuzione dell’appalto del servizio di trasporto, risultati, a seguito della predetta indagine, non conformi.