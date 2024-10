Fenerbahce, Mourinho polemico dopo il rosso: «Non allenerò più squadre che giocano in Europa» (Di venerdì 25 ottobre 2024) Le parole di José Mourinho, allenatore del Fenerbahce, nel post partita della sfida in Europa League contro il Manchester United. I dettagli José Mourinho, allenatore del Fenerbahce, ha parlato in conferenza stampa dopo l’1-1 in Europa League contro il Manchester United. POLEMICA PER L’ESPULSIONE – «L’arbitro mi ha detto qualcosa di incredibile. Durante la partita, a 100 all’ora, aveva un Calcionews24.com - Fenerbahce, Mourinho polemico dopo il rosso: «Non allenerò più squadre che giocano in Europa» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Le parole di José, allenatore del, nel post partita della sfida inLeague contro il Manchester United. I dettagli José, allenatore del, ha parlato in conferenza stampal’1-1 inLeague contro il Manchester United. POLEMICA PER L’ESPULSIONE – «L’arbitro mi ha detto qualcosa di incredibile. Durante la partita, a 100 all’ora, aveva un

Mourinho espulso in Fenerbahce-United 1-1 : «Quando finirò qui - andrò in un club che non gioca in Uefa» - Mourinho espulso in Fenerbahce-United 1-1: «Quando lascerò qui, andrò in un club che non gioca in Uefa». Lo Special One protagonista del match giocato in Europa League tra la sua squadra turca e gli ex dello United. È finita 1-1 e il portoghese è ... (Ilnapolista.it)

Fenerbahce-United - Mourinho espulso : “Cartellino rosso? Andrò in una squadra che non gioca in Europa” - Il tecnico del Fenerbahce, José Mourinho, ha parlato dopo il pari interno contro il Manchester United, partita in cui è stato espulso per proteste dall’arbitro Turpin: “L’unica cosa che posso dire sul cartellino rosso è che andrò in una squadra che ... (Sportface.it)

Mourinho-show in Fenerbahçe-Manchester United : Onana lo fa impazzire - l'arbitro lo espelle - Josè Mourinho show. Il vero protagonista dell`1-1 tra Fenerbahçe e Manchester United in Europa League è stato lui. Un`altra serata... (Calciomercato.com)

Mourinho non può credere a ciò che ha visto : Onana fa impazzire l’allenatore del Fenerbahce - Le parate di Onana a salvare il Manchester United provocano l'incredula reazione di Mourinho, scatenato in panchina nella serata di Europa League.Continua a leggere (Fanpage.it)