False le accuse di violenza sessuale: risarcito per l'ingiusta detenzione, ma solo al minimo perché non c'è prova dei danni morali subìti (Di venerdì 25 ottobre 2024) Accusato ingiustamente di violenza sessuale, viene scagionato completamente e risarcito per ingiusta detenzione, ma con il minimo perché non sono dimostrati i “danni morali subìti”. La Corte d’appello di Perugia ha accolto la “richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata Perugiatoday.it - False le accuse di violenza sessuale: risarcito per l'ingiusta detenzione, ma solo al minimo perché non c'è prova dei danni morali subìti Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Accusatomente di, viene scagionato completamente eper, ma con ilnon sono dimostrati i “”. La Corte d’appello di Perugia ha accolto la “richiesta di riparazione peravanzata

Ragazza denuncia violenza sessuale - il padre alla notizia ha un infarto - Un episodio drammatico si è verificato in provincia di Caserta, dove un uomo ha avuto un malore improvviso mentre era in attesa della figlia in ospedale. La ragazza, di poco meno di trent’anni, si era recata nella struttura sanitaria per sottoporsi ... (Thesocialpost.it)

Roman Polanski : archiviato il processo per violenza sessuale del 1973 - Il novantenne regista Roman Polanski non dovrà più affrontare un processo per il presunto abuso sessuale su una minorenne avvenuto nel 1973. In un articolo di The Hollywood Reporter si legge che il caso è stato archiviato dopo l’accordo raggiunto ... (Screenworld.it)

Novedrate - medico di base arrestato per violenza sessuale su una paziente - Novedrate (Como) – Un medico di base di 57 anni che operava da pochi mesi a Novedrate è agli arresti domiciliari per violenza sessuale nei confronti di una paziente. La misura cautelare è stata eseguita lunedì scorso, ma è stata resa nota solo oggi ... (Ilgiorno.it)

Ragazza della scuola "Abbado" denuncia violenza sessuale : prof e studente a processo - Un professore della scuola ci musica Claudio Abbado e un altro musicista sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di violenza sessuale di gruppo. Lo ha deciso la gup Anna Magelli del tribunale di Milano che ha passato al vaglio la denuncia ... (Milanotoday.it)