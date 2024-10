Quotidiano.net - Ex Wartsila: Msc presenta progetto industriale ai lavoratori

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Innoway Trieste, la società costituita dal Gruppo Msc, prima compagnia nel mondo di gestione di linee cargo, e da Innofreight, specializzata in soluzioni innovative su rotaia, all'indomani della firma dell'Accordo di programma sulla cessione di una parte dello stabilimentodi Bagnoli della Rosandra (Trieste), hato oggi aiildi reindustrializzazione del sito illustrando l'attività che svolgerà e i prodotti che vi si fabbricheranno. Innoway Trieste ha assorbito i 255in esubero dae punta ora a diventare il primo sito in Europa di produzione di vagoni altamente tecnologici per il trasporto merci. All'incontro erano presenti tutti ied è stato spiegato che Msc e Innofreight stanno unendo le forze in Innoway per trasferire il maggior numero di merci dalla strada alla ferrovia, riducendo così il peso su ambiente e persone.