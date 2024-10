Esplode la condotta idrica, undici comuni restano a secco (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora un guasto sulla rete idrica è stato registrato sulla condotta adduttrice in agro nel Comune di Paduli. Per riparare il danno è stata sospesa l’erogazione dell’acqua e potrebbero verificarsi disfunzioni fino al termine delle operazioni, previste nella serata odierna. I comuni interessati dalla sospensione idrica sono: Apice, Paduli, Sant’Arcangelo Trimonte, Pietrelcina, Pesco Sannita, Pago Veiano, Reino, Campolattaro, Pontelandolfo, Fragneto Monforte, Casalduni L'articolo Esplode la condotta idrica, undici comuni restano a secco proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Esplode la condotta idrica, undici comuni restano a secco Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora un guasto sulla reteè stato registrato sullaadduttrice in agro nel Comune di Paduli. Per riparare il danno è stata sospesa l’erogazione dell’acqua e potrebbero verificarsi disfunzioni fino al termine delle operazioni, previste nella serata odierna. Iinteressati dalla sospensionesono: Apice, Paduli, Sant’Arcangelo Trimonte, Pietrelcina, Pesco Sannita, Pago Veiano, Reino, Campolattaro, Pontelandolfo, Fragneto Monforte, Casalduni L'articololaproviene da Anteprima24.it.

