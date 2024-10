Era un giovane soccorritore: Michelangelo Orlandi muore nell’incidente (Di venerdì 25 ottobre 2024) La Spezia, 25 ottobre 2024 – Il mondo del volontariato spezzino e di tutta Italia è in lutto per la morte di Michelangelo Orlandi, ventenne, morto in un incidente stradale a Spezia. Lo scontro è avvenuto nella serata di giovedì 24 ottobre e per il giovane non c’è stato niente da fare. Grave l’amico che era con lui, adesso ricoverato in ospedale. Una faccia conosciuta quella di Michelangelo nel mondo del terzo settore. Aveva prestato servizio in varie associazioni di volontariato. Ora lavorava alla Pubblica Assistenza di Corniglia e Vernazza. Era stato assunto da nove mesi ed era molto apprezzato per il suo modo di fare e il suo impegno. L’incidente Ferito l’amico Il dolore Chi era Michelangelo L’incidente L’incidente è avvenuto a Bottagna, frazione di Vezzano Ligure. Lanazione.it - Era un giovane soccorritore: Michelangelo Orlandi muore nell’incidente Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La Spezia, 25 ottobre 2024 – Il mondo del volontariato spezzino e di tutta Italia è in lutto per la morte di, ventenne, morto in un incidente stradale a Spezia. Lo scontro è avvenuto nella serata di giovedì 24 ottobre e per ilnon c’è stato niente da fare. Grave l’amico che era con lui, adesso ricoverato in ospedale. Una faccia conosciuta quella dinel mondo del terzo settore. Aveva prestato servizio in varie associazioni di volontariato. Ora lavorava alla Pubblica Assistenza di Corniglia e Vernazza. Era stato assunto da nove mesi ed era molto apprezzato per il suo modo di fare e il suo impegno. L’incidente Ferito l’amico Il dolore Chi eraL’incidente L’incidente è avvenuto a Bottagna, frazione di Vezzano Ligure.

