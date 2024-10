Quotidiano.net - Elena Cecchettin, non sarò in aula, da 11 mesi ho incubi

(Di venerdì 25 ottobre 2024) "Oggi e lunedì 28 ottobre nonpresente in. Non per disinteresse, ma per prendermi cura di me stessa. Sono più di 11che continuo ad avere, 11che il mio sonno è inesistente o irrequieto. La mia salute mentale e soprattutto quella fisica ne hanno risentito. Ho perso il conto delle visite mediche che ho dovuto fare nell'ultimo anno". Lo scrive oggi, in una storia su Instagram, a proposito dell'udienza che vede oggi Filippo Turetta ina Venezia. "Seguirò a distanza anche tramite i miei legali, tuttavia non parteciperò", aggiunge.