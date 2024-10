Ecco la "Working School" per ragazzi con autismo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Postazioni di lavoro con tanto di gettoni come retribuzione la sirena come inizio e fine turno. Sei le postazioni tra cui una di supermercato, una per montare i cartoni della pizza, una per i lavori di giardinaggio. Mansioni ripetitive e considerate noiose che diventano invece sfidanti per i ragazzi affetti da autismo. E’ questo e molto altro il progetto sperimentale "Working School" realizzato con il contributo della presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito del programma provinciale "In&AUT" di cui l’Asp Ambito 9 è capofila per la Provincia. "Da un confronto con il dottor Mirenda, analista del comportamento e ideatore del progetto specifico – spiegano i promotori - è nata la Working School, quale spazio fisico dove ragazzi adolescenti, tra i 14 e i 20 anni, affetti da disturbi dello spettro autistico possono concretamente apprendere un lavoro. Ilrestodelcarlino.it - Ecco la "Working School" per ragazzi con autismo Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Postazioni di lavoro con tanto di gettoni come retribuzione la sirena come inizio e fine turno. Sei le postazioni tra cui una di supermercato, una per montare i cartoni della pizza, una per i lavori di giardinaggio. Mansioni ripetitive e considerate noiose che diventano invece sfidanti per iaffetti da. E’ questo e molto altro il progetto sperimentale "" realizzato con il contributo della presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito del programma provinciale "In&AUT" di cui l’Asp Ambito 9 è capofila per la Provincia. "Da un confronto con il dottor Mirenda, analista del comportamento e ideatore del progetto specifico – spiegano i promotori - è nata la, quale spazio fisico doveadolescenti, tra i 14 e i 20 anni, affetti da disturbi dello spettro autistico possono concretamente apprendere un lavoro.

